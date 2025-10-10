Derby Viareggio-Lucchese, trasferta vietata ai tifosi rossoneri

LUCCA - Al sentitissimo match del campionato di Eccellenza potranno assistere solo i sostenitori della squadra di casa, per motivi di ordine pubblico

Niente bandiere rossonere sugli spalti del rinnovato Stadio dei Pini per l’attesissima sfida tra Viareggio e Lucchese. La Prefettura di Lucca ha deciso che, per motivi di ordine pubblico, potranno acquistare un biglietto per il derby del campionato di Eccellenza Toscana, in programma mercoledì 15 ottobre alle 18, solo i residenti dei Comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore.

I tanti sostenitori della Pantera che intendevano raggiungere la Versilia dovranno quindi restare a casa. E non sono queste le uniche sorprese sulle prossime gare per i tifosi. Probabilmente, per evitare match in concomitanza con i Comics, il calendario dei ragazzi di mister Pirozzi potrebbe subire delle modifiche.