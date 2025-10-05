Errani-Paolini si giocano il titolo del doppio al China Open

Errani-Paolini si giocano il titolo del doppio al China Open

Sport Tennis
Pubblicato il

Guido Casotti

di Guido Casotti

TENNIS - La conferma che Sara Errani e Jasmine Paolini sono senza dubbio tra le coppie più forti al mondo. La tangibile conferma è arrivata anche dal China Open di Pechino dove le due azzurre sono approdate in finale. Tra poco il doppio olimpionico a Parigi 2024 se la vedrà con la coppia formata dall'ungherese Fanny Stollàr e dalla giapponese Miyu Katò.

La partita dovrebbe iniziare alle 10,30 ora italiana.