Il Parco vuol iniziare la remuntada alla Mezza Maratona di Cremona

ATLETICA - Si correrà domenica 19 ottobre (partenza ore 9,40) a Cremona la mezza maratona valida come terza prova del CDS a squadre. I ragazzi del G Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli credono nella rimonta in una classifica nazionale che al momento li vede solo quarti e ai piedi del podio dopo la sfortunata prova sui 10mila in pista di Rubiera del maggio scorso. Al comando il solito Casone Noceto.

Saranno tenuti precauzionalmente a riposo: Nicolo Bedini e Lorenzo Brunier attesi alla quarta ed ultima prova dei 10000 su strada del prossimo 2 novembre a Prato. Saliranno in Lombardia: Luis Intunzinzi, Michele Fontana, Rene Cuneaz, Francesco Nardone e Francesco Da Via che saranno gli uomini di punta dello squadrone biancoverde. Tra gli altri in lizza anche Alessio Terrasi, Roberto Di Pasquali, Samuele Cassi, Geremia Taino, Andrea Masi, Alessandro Cafasso, Giovanni Scatizzi, Mathiueu Courthoud e Marco Zanzottera. Saranno le prime cinque posizioni che porteranno punti utili alla classifica del team.