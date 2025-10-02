Inaugurata la nuova stazione ferroviaria a Castelnuovo

CASTELNUOVO GARFAGNANA - Con la presenza del Presidente della Toscana Eugenio Giani l’inaugurazione degli interventi di completo rifacimento della stazione ferroviaria dove sorgerà anche il nuovo Centro per l’impiego ed altri servizi.

Davanti a tante autorità, rappresentanti delle istituzioni e delle realtà che sono state coinvolte sia nel progetto di ristrutturazione che nel futuro utilizzo dei locali, sono stati presentati i nuovi locali realizzati al primo piano, dopo un importante intervento che ha visto investire sul progetto circa 1 milione di euro grazie ad un bando regionale. Una struttura che era anche in sofferenza strutturale e che è stata interamente recuperata grazie anche all’apporto di RFI che ha riqualificato e potenziato anche il piano terra e la stazione. L’intervento al primo piano ultimo va nel senso della grande rivoluzione che sta interessando tutta l’area, con il sovrappasso, la ristrutturazione ed il potenziamento della stazione ferroviaria stessa ed il futuro scalo merci. Di certo la nuova stazione è una struttura moderna e funzionale che sarà al centro della vita del paese con il centro per l’impiego, uffici operativi del Gal Montagnappennino, spazi di accoglienza e informazione turistica. Davvero soddisfatto il primo cittadino di Castelnuovo. Come detto nei nuovi spazi anche il Gal Montagnappennino che ha creduto molto e sostenuto il progetto. Tra gli interventi della giornata naturalmente anche quello del presidente toscano Giani che ha posto l’accento sul particolare impegno che ha permesso di rigenerare in modo straordinario la stazione di Castelnuovo divenuta un grande centro civico