Luc Besson e il ministro Giuli aprono Lucca Comics; oltre 240mila i biglietti venduti

LUCCA - Un mercoledì da leoni per Lucca Comics & Games. La kermesse 2025 prende il via con un ospite d'eccezione. La giornata inaugurale prevede infatti in mattinata l'appuntamento al Teatro del Giglio con la tradizionale cerimonia d'apertura alla quale parteciperà il celebre regista francese Luc Besson, la cui rilettura di Dracula esce nelle sale italiane proprio in questi giorni.
Insieme a Besson ci sarà Rébecca Dautremer, autrice del poster di quest’anno. Entrambi entreranno a far parte della Walk of Fame di Lucca Comics & Games. Previsti gli interventi del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, dell’Ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens, del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del Sindaco di Lucca Mario Pardini.
Ovviamente per 5 giorni in città è attesa l’invasione di appassionati di giochi e fumetti da tutta Italia. Oltre 240mila i biglietti venduti finora, meglio dell’edizione dell’anno scorso. Vicinissima al sold out dei biglietti venduti, 80mila, la giornata del 1 novembre. Dopo Ognissanti, la giornata più affollata risulta fino ad ora il 31 ottobre.
Secondo le previsioni meteo Lucca Comics godrà del bel tempo per 3 giorni su 5. Previste possibili piogge venerdì 30 ottobre e domenica 2 novembre, giornata finale.