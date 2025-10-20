“No a un nuovo commissariamento, Del Ghingaro termini il mandato”

Lo dice la lista Progetto per Viareggio, sottolineando che l'ingresso in giunta del professor Tomei sgombera il campo dalle ipotesi di una "deriva" a destra dell'amministrazione

“Non possiamo condividere le scelte di quei consiglieri che con la loro decisione rischiano di far precipitare la città in un nuovo commissariamento”: lo fa sapere nel mezzo della tempesta politica che sta investendo l’amministrazione viareggina, la lista Progetto per Viareggio, che ha tra le sue fila un consigliere comunale, RIccardo Pieraccini. La lista auspica che possa proseguire “quell’esperienza di civismo che ha risollevato la città dal baratro in cui l’avevano gettata le precedenti amministrazioni”. Progetto per Viareggio “appoggia con entusiasmo e orgoglio il ritorno nell’amministrazione del proprio capolista, il professor Gabriele Tomei”, una nomina che secondo la lista, sgombera” il campo da tutte quelle illazioni che paventavano una deriva a destra dell’amministrazione”. Progetto per Viareggio garantisce “pieno sostegno al Sindaco Giorgio Del Ghingaro” affinchè possa “terminare il proprio mandato”