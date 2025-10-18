Rimpasto di giunta, maggioranza in fibrillazione

Viareggio - Il rimpasto delle deleghe annunciato dal sindaco Del Ghingaro agita le acque della politica viareggina e crea scompiglio in maggioranza

Un incontro a caldo ci sarebbe già stato, qualche ora dopo la comunicazione del rimpasto delle deleghe. E sarebbe avvenuto presso la sede dell’Auser, la stessa dove qualche settimana fa si è tenuto l’evento elettorale di Eugenio Giani con il consigliere David Zappelli e i tre assessori dissidenti, quello per intenderci che ha sancito definitivamente la spaccatura nella giunta viareggina. Protagonisti dell’incontro, alcuni consiglieri comunali e simpatizzanti dell’area di centro-sinistra della maggioranza, l’ex senatrice Manuela Granaiola e i tre assessori finiti nel mirino di Del Ghingaro. Per ora, è bene precisarlo, si tratta solo di indiscrezioni ma secondo quanto riferiscono diverse fonti, le grandi manovre all’interno della maggioranza viareggina sarebbero già in corso. Tanto che, da qui a lunedì, potrebbe arrivare una reazione “ufficiale” alla revoca delle deleghe ad Alberici, Mei e Pierucci. Difficile dire oggi se queste fibrillazioni porteranno alle dimissioni dei assessori o a un voto di sfiducia all’amministrazione. Quello che è certo è che l’annuncio del sindaco ha innescato nella maggioranza un vero e proprio tzunami i cui effetti – assicurano i bene informati – si faranno sentire a breve.