Screening oncologico, il 10 novembre una giornata a difesa della salute

LUCCA - L’Azienda USL Toscana Nord Ovest organizza degli incontri di informazione e sensibilizzazione finalizzati alla promozione dell’adesione dei cittadini agli screening mammografico e della cervice uterina per le donne e del colon retto per tutti. Strumenti importantissimi per avere una diagnosi precoce e per ridurre drasticamente la mortalità. Ecco dove trovare i punti informativi a Lucca, in Versilia e a Massa-Carrara

Un percorso di screening oncologico può salvarci la vita, perché consente di avere una diagnosi precoce, ben prima della comparsa dei sintomi. Lunedì 10 novembre, i professionisti dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest saranno a disposizione dei cittadini dalle 9 alle 12 per rispondere alle domande e dare tutte le informazioni a chi vuole iniziare un percorso di screening gratuito: mammografico e della cervice uterina per le donne e del colon retto per tutti.

“Entrare in un percorso di screening oncologico significa essere presi in carico dal sistema sanitario, accendendo a un percorso organizzato, con posti riservati e prioritari. Gli screening rappresentano percorsi di salute messi a disposizione di specifiche fasce di età. Sono un’opportunità che richiede poco tempo, è gratuita, e offre benefici enormi”, spiegano gli specialisti Daniela Giorgi, Chiara Bellotto e Silvia Rubino, rispettivamente responsabili dei percorsi di screening mammografico, colon retto e della cervice uterina. “Aumentano notevolmente le possibilità di una guarigione completa, con una notevole riduzione della mortalità”.

I punti informativi saranno allestiti nelle seguenti sedi:

Lucca

• Cittadella della Salute di Campo di Marte (edificio A, piano terra nel corridoio esterno al Centro Prelievi) ore 9-12

• Ospedale S. Luca (hall) ore 9-12

Versilia

• Ospedale Versilia (hall) ore 9-12

• Casa della Salute Tabarracci ore 9-12

• Casa della Salute Camaiore (ex Ospedale S. Vincenzo) ore 9-12

Massa Carrara

• Ospedale Apuane ore 9-12

• Ospedale Pontremoli ore 9-12

• Ospedale Fivizzano ore 9-12

Pontedera

• Ospedale “F. Lotti” (atrio principale) ore 8.30-12.30

Cascina

• Centro socio sanitario ore 8.30-12.30

• Livorno

Centro socio sanitario “Centro” (Padiglione 7) ore 7.30-9.30

Ospedali Riuniti (ingresso viale Alfieri 36) ore 9.45-12.30

Resta poi sempre attivo il Numero unico per lo Screening Oncologico 0585 498004 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30.