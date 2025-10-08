Tau ko e fuori dalla Coppa: la Pistoiese vince 3-1 e passa ai 16esimi

CALCIO D - La squadra altopascese passa in vantaggio al 20' del primo tempo con Moncanu, poi si fa rimontare dai gol Rossi e Diallo (doppietta). Adesso testa al campionato.

Il Tau Calcio cade in casa 3-1 contro la Pistoiese e va fuori dalla Coppa Italia. Dopo la splendida vittoria (3-0) sul San Donato Tavarnelle, la squadra altopascese è tornata subito in campo con mister Ivan Maraia che ha optato per un robusto turn over con ben 5 giovani classe 2008 in campo nei 32esimi contro la Pistoiese.

La cronaca. Parte forte la Pistoiese che al 12′ conquista un calcio di rigore dopo un contatto irregolare su Diallo. Dal dischetto si presenta Alagna che calcia clamorosamente largo. Gli ospiti, nonostante il penalty fallito, continuano a fare la partita e al 20′ sono di nuovo pericolosi con il colpo di testa di Diallo che termina fuori non di molto. Ma al 21′ viene applicata una delle leggi del calcio: gol sbagliato, gol subito. A passare in vantaggio, all’improvviso, è il Tau Calcio con il tocco morbido di Moncanu che supera Arlanchi e finisce in porta per il gol dell’1-0. Il vantaggio della squadra altopascese però dura poco: al 28′ Campagna serve con un cross Rossi che con un colpo di testa non perdona e sigla l’1-1. Si va all’intervallo con il risultato di parità. Nella ripresa pronti via e la Pistoiese completa la rimonta: al 4′ Diallo vince un rimpallo e supera il giovane classe 2009 Zipoli con il gol che vale il 2-1. La squadra di mister Ivan Maraia prova a riaprire la gara e a mandarla ai calci di rigore, ma al 92′ Diallo approfitta di un’imprecisione della retroguardia del Tau e mette in rete la doppietta personale e il gol del definitivo ko. Pistoiese batte Tau calcio 3-1 al comunale di Altopascio e passa ai 16esimi di Coppa.