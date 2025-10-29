Una Carrarese tenace e combattiva non basta a superare il Cesena

Carrara - Il Cavalluccio non si ferma, giallo azzurri battuti di misura: il gol di Finotto riapre la gara ma il pareggio non arriva

Al Manuzzi va in scena un’altra pagina emozionante della Serie B, con il Cesena che supera la Carrarese per 2 a 1 al termine di un match combattuto e ricco di capovolgimenti. Un successo fondamentale, il terzo consecutivo per i bianconeri, che proietta la squadra di Mignani in piena zona promozione.

L’equilibrio iniziale si spezza al 34′ del primo tempo: un episodio discusso in area toscana porta l’arbitro Di Marco ad indicare il dischetto. Dagli undici metri, l’attaccante Shpendi non sbaglia, siglando il gol che sblocca la contesa e infiamma il “Manuzzi”. Un vantaggio che premia i padroni di casa più aggressivi nel primo tempo.

Nella ripresa, il Cesena entra in campo con la giusta determinazione per mettere in sicurezza il risultato. L’obiettivo viene centrato al 53′, quando Berti capitalizza al meglio un assist preciso di Diao, trafiggendo l’estremo difensore e firmando il raddoppio.

La Carrarese accusa il colpo ma non demorde e così al 74′, trova il gol che riapre improvvisamente la gara con Mattia Finotto, abile a sfruttare un cross illuminante di Melegoni. L’ultima parte del match si trasforma in un assedio degli apuani, alla ricerca del pareggio il Cesena, però, si difende con ordine e compattezza, resistendo al forcing finale fino al triplice fischio.

Finisce 2 a 1. Il Cesena si prende i tre punti e si conferma una delle grandi sorprese di questo avvio di Serie B, mentre la Carrarese, pur sconfitta, esce a testa alta, sapendo di aver lottato fino all’ultimo istante.