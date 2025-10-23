Vento e mareggiate, sarà ancora allerta codice arancio

Versilia - Le prime ore di venerdì saranno quelle più critiche sulla costa apuana e versiliese. Poi si passerà al codice giallo

La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso anche alla giornata di venerdì 24 ottobre, l’avviso per rischio vento sulle zone costiere della Toscana centro, isole comprese. Il codice di criticità è arancione fino alle 6 di venerdì, dopodiché si passera al codice giallo fino alle 18.

Prorogato anche l’avviso di criticità per mareggiate. Sulla costa centro-nord, arcipelago compreso, l’allerta permane di codice arancione dalle 15 di oggi, giovedì 23 ottobre, fino alle 6 di domani, venerdì 24, dopodichè scatterà il codice giallo fino alla mezzanotte.