Voci di dimissioni per i tre assessori delegittimati, Bertolucci, Zappelli e Ricci nel gruppo misto

Viareggio - Dopo l'assegnazione delle principali deleghe degli assessori Alberici, Mei e Pierucci al neo membro della Giunta Gabriele Tomei, i tra assessori avrebbero deciso di dimettersi. La consigliera Silvia Bertolucci passa ne gruppo misto nel partito Liberal Democratico. Nel gruppo misto anche Zappelli e Ricci.

Ancora niente di ufficiale ma all’orizzonte ci sarebbero le dimissioni in blocco degli assessori Alberici, Mei e Pierucci, mentre è ufficiale il passaggio nel gruppo misto della consigliera Silvia Bertolucci che diventa rappresentante per il partito liberal democratico e dei consiglieri di maggioranza David Zappelli e Matteo Ricci.

Non si sono fatte attendere le reazioni al rimpasto di giunta operato dal sindaco, con la nomina di Gabriele Tomei ad assessore e vice sindaco, a cui sono state affidate le deleghe più importanti dei tre ormai ex assessori.

Bocche cucite per adesso da parte dei diretti interessati se non per un post sibillino pubblicato dall’assessora Sandra Mei dal titolo “Che poi ci siamo anche divertiti”.

Oltre a questo, il passaggio nel gruppo misto dei tre consiglieri che uscirono dall’aula durante la votazione sulla sfiducia al presidente del Pucciniano Miracolo. Zappelli, Ricci e Bertolucci che passa nel partito Liberal Democratico in cui era candidata alle europee.

” La politica deve essere una forza capace di offrire soluzioni e prospettive, non divisioni – scrive Bertolucci – Credo in una politica che costruisca ponti anziché muri e che sappia indicare con chiarezza quale società voler realizzare.

Da oggi, quindi – si conclude la nota – farò parte del Gruppo Misto e voterò secondo coscienza i provvedimenti che questa “nuova” amministrazione vorrà proporre in consiglio”.

Di assessori e consiglieri che si sentono solo ‘carne da macello’ parla invece la nota inviata da David Zappelli e Matteo Ricci. “In questi ultimi giorni abbiamo avuto conferma che il sindaco di Viareggio agisce su solleciti del presidente della Fondazione festival Puccini Fabrizio Miracolo – si legge nel testo – questo venerdì sera ha chiesto provvedimenti nei confronti di tre assessori e sabato mattina sono puntualmente arrivati. Cioè è inaccettabile, concludono i consiglieri nell’annunciare il passaggio nel gruppo misto in consiglio comunale.