A Vagli Sotto inaugurata la statua di Altero Matteoli

VAGLI SOTTO - A 8 anni dalla sua scomparsa in un incidente stradale, Vagli ha inaugurato la statua dedicata al ministro e senatore Altero Matteoli. Una cerimonia non priva di emozione quella che si è svolta di fronte al Municipio.

C’erano i figli di Matteoli, Federico e Federica, il collega di partito e di governo, Maurizio Gasparri, i parlamentari Zucconi e Montemagni, consiglieri regionali Salotti e Fantozzi.

Il sindaco Mario Puglia ha evidenziato il ruolo che Matteoli ha avuto nell’aumento dei posti di lavoro nel settore estrattivo di questa zona. E non a caso la statua lo ritrae in una posa riflessiva, per così dire da politico, ma con i pantaloni e le scarpe da cavatore.

Commossi i figli di Matteoli, che hanno sottolineato la sensibilità sempre dimostrata dal padre verso la Garfagnana.

Alla cerimonia non poteva mancare Maurizio Gasparri, che con Matteoli ha condiviso un lungo pezzo di attività politica e di vita.