Al via il Desco 2025: in vetrina le specialità enogastronomiche del territorio

LUCCA - Tra degustazioni, incontri, laboratori e un ricco programma culturale, dal 21 al 23 novembre il Real Collegio a Lucca celebra sapori e identità locali. Protagonista della 20esima edizione è "Il Ragù e la Syrah".

I chiostri del Real Collegio tornano a riempirsi di profumi, colori e incontri: prende il via Il Desco 2025, l’appuntamento enogastronomico che racconta la Toscana Nord-Ovest attraverso i suoi prodotti e i suoi protagonisti. Da venerdì 21 a domenica 23 novembre, Lucca accoglie visitatori e appassionati in un percorso che unisce degustazioni, narrazioni, esperienze sensoriali e cultura del territorio, invitando il pubblico a trascorrere un intero fine settimana all’insegna del gusto.

Oltre quaranta produttori provenienti dalle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa presentano il meglio delle loro lavorazioni: formaggi, salumi, miele, tartufi, birre artigianali, vini, olio extravergine d’oliva e dolci della tradizione. Un mosaico di sapori che si intreccia con storie familiari, artigianalità e saperi tramandati, offrendo un’occasione unica per incontrare chi ogni giorno custodisce la qualità agroalimentare del territorio. Accanto alla mostra mercato, Il Desco propone un programma ricco e trasversale, pensato per coinvolgere tutte le età. Le degustazioni guidate, i percorsi sensoriali dedicati ai prodotti tipici e i laboratori su olio, miele, salumi, formaggi e birre artigianali invitano il pubblico a scoprire i saperi locali attraverso esperienze immersive e dialoghi con esperti e produttori.

Protagonista di questa edizione è Il Ragù e la Syrah. Se la cucina è una lingua, il ragù è la sua parola chiave: semplice e antica, ma capace di assumere accenti, sfumature e dialetti diversi in ogni territorio. Il Desco 2025 dedica proprio a questa “parola” un percorso speciale, in cui lo chef Cristiano Tomei guiderà un ciclo di incontri quotidiani dialogando con cuochi provenienti da tutta Italia. Insieme esploreranno come un piatto così familiare possa trasformarsi in racconto, memoria e innovazione: dalle ricette che profumano di casa alle interpretazioni contemporanee che sperimentano nuove grammatiche del gusto. Un viaggio condiviso, schietto e senza manierismi, per scoprire quanto un semplice ragù possa rivelare l’identità profonda dei territori e delle cucine che lo custodiscono. Il Desco 2025 riserva inoltre un’attenzione particolare ai vini d’eccellenza con il percorso “Terra e Calici”, un’occasione per scoprire e degustare le migliori produzioni delle denominazioni della Toscana Nord-Ovest. Dai Vermentini delle Alpi Apuane ai vini delle Terre di Pisa, dai Colli di Luni ai bianchi delle Colline Lucchesi e della DOC Montecarlo. Ogni incontro sarà accompagnato dai produttori e da relatori esperti, per raccontare storie di terroir, tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza sensoriale completa che unisce tecnica, cultura e piacere del palato.

L’edizione 2025 dedica inoltre uno spazio importante ai temi della sostenibilità e dell’educazione alimentare, con incontri che affrontano la filiera corta, la gestione responsabile dei rifiuti negli eventi culturali e l’importanza del recupero alimentare. Tra gli appuntamenti del fine settimana spicca “Il Banco Alimentare: centrale di smistamento delle eccedenze”, un confronto che mostra come il “troppo” possa smettere di essere spreco per diventare risorsa. Il tema della responsabilità ambientale torna poi con la tavola rotonda “Grandi eventi, piccole impronte: modelli di gestione sostenibile dei rifiuti”, un dialogo operativo tra istituzioni, enti e organizzatori che hanno trasformato la sostenibilità in metodo. Partendo anche dall’esperienza del Desco, l’incontro propone soluzioni e spunti utili per progettare eventi sempre più rispettosi dell’ambiente e delle comunità che li ospitano. La manifestazione riserva momenti speciali anche per i bambini, con laboratori e percorsi pensati per stimolare curiosità, creatività e scoperta del gusto. Tra le proposte, i più piccoli potranno cimentarsi con antiche ricette, come i biscotti romani, partecipare a giochi interattivi ispirati ai luoghi e alle tradizioni di Lucca, e conoscere in modo divertente i prodotti locali, dal formaggio al miele. Tutte le attività sono progettate per offrire un’esperienza educativa e coinvolgente, adatta a bambini e famiglie”.

L’esperienza continua anche oltre i chiostri con “Esco dal Desco”, un calendario di iniziative diffuse che porta i visitatori alla scoperta del centro storico di Lucca e delle sue eccellenze culturali, tra degustazioni speciali, visite guidate e percorsi tematici dedicati alla valorizzazione del territorio. “Invitiamo tutti a venire a Lucca questo fine settimana per vivere Il Desco, un’occasione per ritrovarsi attorno ai sapori autentici della Toscana Nord-Ovest. È un evento che unisce tradizione, comunità e innovazione: tre giorni da vivere insieme, passeggiando tra i chiostri, assaggiando i prodotti dei nostri territori e scoprendo nuove storie ed esperienze”. Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest

Orari: 21–23 novembre, 10 – 20 (orario continuato). L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Lucca, in collaborazione con Real Collegio Lucca, associazioni di categoria e partner del territorio. Sponsor tecnico: Acqua Fonteviva Evam. Info e prenotazioni: www.ildesco.eu