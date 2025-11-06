Anche i farmacisti toscani incrociano le braccia

La mobilitazione indetta dai sindacati di categoria punta alla riapertura delle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale. In Toscana, il presidio si è svolto davanti alla sede della Regione in Piazza Duomo a Firenze

Cgil, Cisl e Uil ritrovano l’unità nella battaglia per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei farmacisti e lo fanno con uno sciopero nazionale indetto dai sindacati di categoria,  Filcams, Fisascat e UilTucs. La mobilitazione punta a riaprire la trattativa con Federfarma, per ottenere condizioni rispettose della professionalità dei farmacisti e dell’aumento del costo della vita degli ultimi anni. I lavoratori delle farmacie private di tutta la Toscana si sono quindi radunati in presidio dalle 10:30 alle 12:30 a Firenze in Piazza Duomo, davanti alla sede della Regione, dove è stata ricevuta una delegazione di sindacalisti per discutere della questione.