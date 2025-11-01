Corosinti confermato sulla panchina della Farmaè Viareggio

VIAREGGIO - Il tecnico calabrese guiderà i bianconeri anche nella stagione 2026, arrivando così al quarto anno consecutivo sulla panchina dei viareggini. Una conferma che dimostra la grande stima nei suoi confronti da parte della società

Non c’è due senza tre… e il quattro vien da sé. Francesco Corosiniti sarà l’allenatore della Farmaè Viareggio Beach Soccer anche nella stagione 2026: per il tecnico calabrese sarà la quarta annata consecutiva sulla panchina bianconera. La società non ha avuto esitazioni nel proseguire il rapporto, convinta che il nuovo progetto tecnico avviato quest’anno rappresenti una base solidissima da cui ripartire per puntare ad altri trofei. I risultati lo dimostrano: una finale di Coppa Italia – disputata in condizioni di assoluta emergenza a causa delle numerose squalifiche – e un quarto posto in campionato che attestano come la VBS, nonostante le difficoltà, si sia mantenuta ai vertici. La conferma anticipata di Corosiniti è un segnale chiaro delle ambizioni e delle intenzioni della dirigenza. A sottolinearlo è il direttore tecnico Stefano Santini: “Con il mister abbiamo iniziato un percorso nel 2023 che ci ha portato subito a vincere lo scudetto. La nostra fiducia in lui non è mai venuta meno, neppure nei momenti più difficili, e di certo non ne sono mancati. Corosiniti gode della nostra massima stima: apprezziamo la sua preparazione meticolosa, la capacità di trasmettere le proprie idee ai giocatori e la sua visione del gioco. Non a caso è uno dei simboli del beach soccer italiano. Condividiamo la stessa idea di questo sport”. Prima ancora dell’allenatore, però, la società valorizza l’uomo: “Francesco si è calato con grande umiltà nella nostra realtà – prosegue Santini – che per le sue peculiarità rappresenta un’eccezione nel panorama nazionale, e l’ha resa ancora migliore. Alcune settimane fa ci ha invitati tutti, dirigenti e staff, a trascorrere un fine settimana da lui in Calabria: è stato un momento di grande coesione, che ha rinsaldato ulteriormente il nostro legame e la volontà comune di tornare protagonisti nel 2026. L’obiettivo resta sempre lo stesso: ricominciare a vincere.”