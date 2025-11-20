Eccellenza, trasferte vietate: istanza di Comune, CONI e Lucchese

LUCCA - Obiettivo: avviare una riflessione a livello nazionale sulle recenti restrizioni alle trasferte dei tifosi nel campionato

Il Comune di Lucca, il CONI provinciale e la Lucchese Calcio chiederanno ufficialmente alla FIGC Toscana e alla Lega Nazionale Dilettanti Toscana di portare con urgenza le proprie istanze sui tavoli nazionali competenti, fino all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, affinché sia avviata una riflessione complessiva riguardo alle recenti restrizioni sulle trasferte dei tifosi nel campionato di calcio di Eccellenza.

“Negli ultimi turni di campionato – si legge nella nota congiunta – sono stati adottati provvedimenti di divieto che hanno generato un ampio dibattito. Pur riconoscendo il primato della sicurezza e del lavoro svolto dalle autorità competenti tali disposizioni sono apparse, in più casi, eccessivamente penalizzanti per la partecipazione sportiva e per il ruolo sociale che le tifoserie rappresentano all’interno delle proprie comunità”

“Appare necessario – prosegue la nota – un confronto che permetta di individuare linee guida più equilibrate, in grado di tutelare contemporaneamente sicurezza, diritto allo sport e partecipazione popolare”