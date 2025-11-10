Giani-bis, ecco la giunta: la giovane Mia Diop vicepresidente della Regione

LUCCA - A un mese dal voto, Eugenio Giani ha annunciato tutti i nomi della nuova squadra di Governo: ecco tutti gli assessori e le assessore.

Monia Monni, Leonardo Marras, Alessandra Nardini, David Barontini (M5S), Mia Diop, Filippo Boni, Cristina Manetti (Casa Riformista) e Alberto Lenzi (Avs). Sono questi i nomi, tra conferme e new entry, della nuova Giunta regionale della Toscana. Eugenio Giani li ha annunciati nella seduta d’insediamento del nuovo Consiglio regionale a Palazzo del Pegaso, a poco meno di un mese dal voto e dopo settimane di trattative frenetiche tra il presidente e i vari alleati di governo. Ancora niente di ufficiale invece per quanto riguarda le varie deleghe, che saranno illustrate solo nel primo appuntamento di giunta. Qualcosa però già trapela, con Monni che dovrebbe prendere la Sanità, Marras ancora l’Industria e il Turismo e Manetti la Cultura.

Monia Monni, Leonardo Marras e Alessandra Nardini sono gli unici sopravvissuti della precedente amministrazione, con Cristiana Manetti che passa dall’essere capo di Gabinetto del presidente all’assessorato, facendo sua la quota di Casa Riformista. Alberto Lenzi, sindaco di Fauglia, si prende il posto in giunta di Avs in quota Europa Verde. Infine altri due ruoli di primo piano: Stefania Saccardi prende il posto di Antonio Mazzeo come presidente del Consiglio regionale, mentre Bernard Dika è il nuovo sottosegretario alla presidenza della giunta.

Un appuntamento, quello del primo Consiglio regionale, che è servito al Giani anche per illustrare il programma di mandato, che poi verrà dibattuto e votato dall’aula nella prossima seduta a Palazzo del Pegaso, in programma martedì 18 novembre.

La nuova giunta

Le prime dichiarazioni e i dettagli

“Nella prossima seduta del Consiglio regionale – ha affermato il presidente Eugenio Giani – sarà illustrato ed approvato il programma di governo per il prossimo quinquennio”. Parte delle linee programmatiche sono state rappresentante dal presidente che concludendo il suo intervento ha poi elencato la squadra di governo. “I componenti della giunta – ha affermato il presidente Eugenio Giani – rappresentano le diverse competenze e sensibilità. Le specifiche deleghe saranno assegnate agli assessori nei prossimi giorni”.

La nuova Giunta regionale è composta come segue:

Mia Diop (Partito Democratico) Vicepresidente

David Barontini (Movimento 5 Stelle)

Filippo Boni (Partito Democratico)

Alberto Lenzi (Alleanza Verdi Sinistra)

Cristina Manetti (lista Giani – Casa Riformista)

Leonardo Marras (Partito Democratico)

Monia Monni (Partito Democratico)

Alessandra Nardini (Partito Democratico)

L’incarico di Sottosegretario alla presidenza della giunta regionale è assegnato a Bernard Dika (Partito Democratico).