In onda da dicembre la fiction “L’altro ispettore” ambientata a Lucca

LUCCA - La Rai ha annunciato per martedì 2 dicembre la messa in onda della fiction "L'altro ispettore", interamente girata a Lucca e dintorni. La serie, composta da sei episodi di 5o minuti, è liberamente ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò e rappresenta la prima fiction italiana a porre al centro del racconto il tema della sicurezza sul lavoro.

La fiction è stata realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e del programma Fesr Toscana e con il sostegno della Città di Lucca, delle Fondazioni Banca del Monte e Giuseppe Lazzareschi e della Toscana Film Commission.

Il Comune ha dato il massimo supporto alla realizzazione della serie. L’ufficio dell’ispettore protagonista è stato tra l’altro ricavato proprio in Comune nella stanza dell’assessore al turismo Remo Santini.