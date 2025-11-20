L’emergenza della Peste suina africana al centro della nuova puntata di È Venerdì

L’emergenza della Peste suina africana al centro della nuova puntata di È Venerdì

PROVINCIA DI LUCCA - Appuntamento venerdì 21 novembre alle ore 21.30.

Nuovo appuntamento È Venerdì, in programma venerdì 21 novembre alle ore 21.30. Si parlerà di un tema molto dibattuto nelle ultime settimane come quello dell’emergenza peste suina africana nella provincia di Lucca. Ospiti in studio il dottor Stefano Giurlani dell’Asl Toscana Nord-Ovest, Francesco Cianciulli, direttore della Coldiretti di Lucca e Romina Mariotti, vice presidente di Confagricoltura Lucca.