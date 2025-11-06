Lucca, conducente di bus aggredita da due minorenni

LUCCA - I ragazzi sono gli stessi dell'accoltellamento a un uomo a Santa Maria del Giudice nel novembre 2024. La denuncia dell'Ad di at Franco Middei.

Prima il tentativo di salire sull’autobus con due bottiglie di alcol, poi il vetro spaccato e l’aggressione violenta. È quello che è avvenuto nelle prime ore del mattino in piazzale Verdi, nel centro storico di Lucca, dove una conducente di Autolinee Toscana è stata aggredita da due minorenni, gli stessi autori dell’accoltellamento a un uomo a Santa Maria del Giudice nel novembre 2024. Il tutto davanti ai tantissimi pendolari e studenti presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto è cominciato intorno alle 8, quando i due hanno tentato di salire sul mezzo pubblico con le bottiglie di alcol in mano. L’opposizione dell’autista e la successiva chiusura delle porte ha scatenato l’ira dei due ragazzi, i quali hanno rotto il vetro della porta a sassate prima di entrare all’interno del bus ed aggredire violentemente la conducente tirandole i capelli. Una scena grave, proseguita con la fuga dei due, fermati poco dopo dall’intervento della polizia. La donna è stata portata sotto choc in ospedale. I due ragazzi invece saranno denunciati per violenza e resistenza a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento aggravato e lesioni in base al certificato medico dell’autista, e interruzione di pubblico servizio.

“Un fatto molto grave – ha commentato Middei – che desta grande preoccupazione. E ci preoccupa prima come cittadini che, ovviamente, come azienda di trasporto”. “Non è ammissibile – prosegue l’amministratore delegato – che mentre le persone vanno a lavorare o a scuola possano verificarsi scene come questa”.