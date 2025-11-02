Lucca, sold out al Giglio per “Sei un brav’uomo, Charlie Brown”

LUCCA - Al Giglio il musical prodotto dal teatro lucchese e da Lucca Comics and Games.

Tutto sold out al Teatro del Giglio Giacomo Puccini per Sei un brav’uomo, Charlie Brown, che ha debuttato in occasione del 75° anniversario dei Peanuts. Una nuova produzione firmata dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini in collaborazione con Lucca Comics & Games e Il Rossetti – Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, con un cast composto da alcuni degli attori più amati del panorama del musical italiano, diretti dal regista Eugenio Contenti. Una prima data di grande successo a cui adesso seguirà lo spettacolo al Teatro Rossetti di Trieste il 4 e 5 novembre.

Sei un brav’uomo, Charlie Brown segna una nuova tappa nell’offerta culturale italiana. Il musical, già cult a Broadway e nel West End, è scritto da Clark Gesner, con nuovi brani di Andrew Lippa (autore dei musical La Famiglia Addams; Big Fish, Wild Party), e si ispira ai fumetti di Charles M. Schulz. Brillante e poetico, Sei un Brav’uomo, Charlie Brown celebra i Peanuts, personaggi che hanno fatto la storia della cultura pop, nel 75° anniversario della loro creazione. Traduzione e adattamento dei testi in italiano sono di Michael Anzalone. Autentico fenomeno culturale globale, Sei un Brav’uomo, Charlie Brown è colorato, ironico e teneramente profondo: porta sul palco le domande, le fragilità e le meraviglie dell’essere umano, con l’umorismo semplice e tagliente che ha reso i Peanuts un’icona per intere generazioni.

Un musical coinvolgente e dal ritmo vivace, che dà voce a Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy e a tutti i personaggi più amati dell’universo Peanuts. La partitura originale – piena di energia e melodie orecchiabili – accompagna con brio uno spettacolo che si rivolge a spettatori di tutte le età.

Al timone dello spettacolo il regista internazionale Eugenio Contenti, lucchese DOC che torna nella sua città con questo progetto dopo i grandi successi conseguiti negli Stati Uniti, tra cui una nuova versione di Grease, le recenti repliche sold out de Il musical di Percy Jackson in Texas e altri titoli come Nine, Once, Footloose e Come From Away. Per questo allestimento Contenti ha riunito un team creativo di assoluto prestigio: la direzione musicale è affidata a Giovanni Maria Lori (già direttore musicale de Il fantasma dell’opera e oggi punto di riferimento del musical italiano con decine di titoli all’attivo), le scene portano la firma di Lele Moreschi (Cantando sotto la pioggia, La febbre del sabato sera, Flashdance, Cats), il disegno luci è di Emanuele Agliati (Prova a prendermi, Tutti parlano di Jamie), i costumi sono di Rosanna Monti (prossimamente in scena a Lucca con La cenerentola di Rossini) e il disegno sonoro di Alberto Soraci (Oblivion).

Dopo un attento e competitivo casting, che ha visto la presenza di oltre 330 candidati tutti di altissimo livello, il ruolo di Charlie Brown è stato affidato al giovane Alberto Salve, già protagonista di Charlie e la fabbrica di cioccolato. Insieme a lui un cast straordinario che riunisce alcuni dei performer più conosciuti e amati del panorama nazionale: Giulia Fabbri nel ruolo di Sally Brown (già Mary Poppins italiana e protagonista di Disney’s Newsies e Cats), Beatrice Baldaccini nel ruolo di Lucy (protagonista di Pretty Woman, Footloose, Cercasi Cenerentola e Grease), Roberto Tarsi nel ruolo di Snoopy (Disney’s Newsies, Sister Act, Fame), Massimiliano Carulli nel ruolo di Schroeder (Sister Act, Pretty Woman, Tootsie) e Damiano Faggionato nel ruolo di Linus (Shrek, La Famiglia Addams). Completa il cast, come swing, Caterina Gabrieli (Carousel, West Side Story).