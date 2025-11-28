Lucchese, adesso è ufficiale: presi Camilli e Colferai

CALCIO - Come anticipato nella puntata di Curva Ovest, la Pantera rinforza l'attacco con due innesti di categoria superiore. Ecco le schede.

Massimo Camilli. “Attaccante nato a Roma il 18 gennaio 1995, Camilli arriva a Lucca dopo una carriera ricca di esperienza in Serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, completa la sua formazione nella Primavera abruzzese prima di approdare alla Serie D in prestito con Celano, Sambonifacese e Castiglione, club con cui conquista il campionato di Serie D 2014/15. Nell’estate del 2015 si trasferisce al Brescia, dove viene spesso convocato in prima squadra in Serie B. Con le Rondinelle esordisce anche in Coppa Italia, siglando ai rigori contro la Cremonese il rigore decisivo per la qualificazione. Successivamente sceglie il campionato di San Marino, vestendo la maglia del Tre Fiori, con cui realizza 12 gol in 17 presenze. La sua prima esperienza in Toscana è nella stagione 2017/18 con la Sangiovannese, a cui seguono numerose avventure in Serie D con Lanusei, Torres, Villafranca Veronese, nuovamente Lanusei, Formia, Sanremese, Chieri, Tivoli, Roma City, Ostiamare e, infine, Real Monterotondo, club da cui proviene. In carriera ha totalizzato 283 presenze in Serie D, mettendo a segno 50 reti. Camilli ha già svolto il primo allenamento ed è a disposizione dello staff tecnico”.

Edoardo Colferai. “La Lucchese accoglie anche Edoardo Colferai, esterno offensivo nato a Milano il 21 maggio 2002. Cresciuto nel settore giovanile del Monza, nella stagione 2020/21 risulta uno dei giovani più brillanti della Primavera e si mette in mostra fino a esordire in Coppa Italia con il club biancorosso allenato da Cristian Brocchi. Passa poi al Villa Valle, con cui debutta tra i grandi in Serie D. Successivamente viene tesserato dal Chievo, club con cui disputa due stagioni dal 2023 al 2025. Nei due anni con il Chievo totalizza 57 presenze realizzando 11 gol. Ha iniziato la stagione attuale alla Pistoiese, per poi essere ceduto in prestito al Tuttocuoio in Serie D, dove fino ad ora ha collezionato 12 presenze. Colferai ha già svolto il primo allenamento con la squadra e il suo tesseramento sarà formalizzato il prossimo 1 dicembre, giorno della riapertura della finestra di calciomercato”.

“La Lucchese Calcio dà il proprio benvenuto a Massimo Camilli ed Edoardo Colferai, augurando loro buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni in rossonero”.