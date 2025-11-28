Moretti nominata nella Conferenza dei Consigli Comunali di ANCI Toscana

Aulla - La Presidente del Consiglio Comunale di Aulla entra nell'organismo con il collega carrarese Cristiano Bottici

La presidente del Consiglio Comunale di Aulla Giada Moretti è entrata a far pare della Conferenza dei Consigli Comunali di ANCI Toscana. Lo ha reso noto il Sindaco Roberto Valettini in apertura della seduta del Consiglio Comunale del 27 novembre, spiegando che si tratta di “un risultato che valorizza il nostro territorio”. La Provincia di Massa-Carrara conta infatti ben due rappresentanti in questo importante organismo regionale: oltre a Moretti è stato nominato anche Cristiano Bottici, Presidente del Consiglio Comunale di Carrara.