Morto Domenico Mugnaini: era direttore di Toscana Oggi

TOSCANA - Il giornalista aveva 65 anni e da tempo lottava con una malattia.

È morto nella sua casa di Firenze, Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi: aveva 65 anni e da tempo lottava con la malattia. Mugnaini, ricorda Toscana oggi dando notizia della sua scomparsa, da settembre 2019 dirigeva il settimanale delle diocesi toscane.

Nel 2002 è diventato redattore dell’agenzia Asca di Firenze, mentre nel 2004 era entrato come redattore nella sede ANSA di Firenze. Durante gli anni si è occupato principalmente politica ed economia, oltre alle grandi inchieste di cronaca nera e giudiziaria, come il processo per il mostro di Firenze, la Strage dei Georgofili, il naufragio della Costa Concordia e soprattutto, sin dal 1990, alle vicende legate alla banca Monte dei Paschi. Ha anche curato, nel 2015, l’ufficio stampa per la visita di Papa Francesco a Firenze.

“Con la scomparsa di Domenico Mugnaini – commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani – perdiamo una voce autorevole, corretta e di grande qualità professionale. L’informazione e il giornalismo da oggi sono certamente più poveri. Lo ricordo partecipe e professionalmente ineccepibile in tante conferenze stampa o appuntamenti per giornalisti organizzati in Consiglio e in Giunta regionale. Mi ha sempre colpito la sua pacatezza nei modi e determinazione nel porre le sue domande, intelligenti e puntuali. Voglio inviare il mio cordoglio a sua moglie e ai suoi figli, ma anche a tutti quei colleghi che con lui hanno lavorato nelle varie testate, dall’Asca, all’Ansa a Toscana oggi, l’ultima testata che ha diretto”.

I funerali si terranno sabato 22 novembre 2025 nella Cattedrale di Firenze alle ore 10.