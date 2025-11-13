NoiTv torna visibile nei Comuni di Vagli di Sotto e Careggine

ALTA GARFAGNANA - Nel maggio del 2022 con il passaggio al gestore unico del segnale di alta frequenza le televisioni toscane non hanno più ripetitori propri ma sono irradiate da un gestore esterno che si occupa di questo servizio, con il passaggio a EI Towers il gestore unico alcune zone rimasero ingiustamente non coperte dal segnale di NoiTv e delle altre televisioni.

Purtroppo le emittenti non potevano e non possono fare niente, ma solo i comuni assumendosi gli onori finanziari possono se autorizzati dal ministero riaccedere il segnale tv, in questi giorni grazie alla volontà dell’amministrazione comunale di Vagli Sotto si potrà di nuovo vedere di NoiTv sul canale 12 e le altre 9 televisioni toscane più importanti. Il ripetitore di proprietà della Micromega è posizionato ai piedi del Roccandagia a Campocatino e trasmette il MUX digitale sul ch 43 UHF e copre praticamente tutta l’area comunale e una parte anche di Careggine oltre ad altre località periferiche anche di altri comuni, un grazie naturalmente all’amministrazione e al sindaco Mario Puglia per questa importante attivazione. Dopo il post messo dal primo cittadino che ha raggiunto decine di migliaia di visualizzazioni il sindaco è stato raggiunto da molte telefonate di ringraziamento.