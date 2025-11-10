Open day di screening oncologici: “Manca ancora la cultura della prevenzione”

Camaiore - L'azienda sanitaria Toscana Nord Ovest ha organizzato dei presidi nelle strutture sanitarie per sensibilizzare all'adesione delle campagne di screening.
Sensibilizzare la cittadinanza all’importanza di effettuare gli screening di prevenzione, una buona pratica da sempre promossa da i vari Ministeri della Salute negli anni ma che, ancora, fatica ad attecchire come dovrebbe.
E’ in quest’ottica che l’azienda USL Toscana Nord Ovest ha realizzato un open day nei vari presidi sanitari del territorio di competenza.
All’ospedale Versilia, per informare i cittadini, erano presenti le responsabili dei percorsi di screening mammografico, del colon retto e della cervice uterina, tre patologie diffuse che però, se diagnosticate in tempo possono essere curate nella quasi totalità dei casi.
Ma se le campagne dedicate alla donna hanno fatto crescere la consapevolezza dell’importanza di aderire, ancora molto c’è da fare verso il mondo maschile, in special modo per l’individuazione del tumore del colon retto.
Presente anche la direttrice dell’ospedale, la dottoressa Grazia Luchini che ha sottolineato come, la cultura della prevenzione, abbia ancora bisogno di stimoli per riuscire a radicarsi.