Ospite a Monitor Italia il neo eletto consigliere regionale Vittorio Salotti

TOSCANA - Questa sera alle 21.30 nuovo appuntamento con Monitor Italia. In studio con Andrea Marcucci il consigliere regionale Vittorio Salotti, eletto a palazzo del Pegaso nella lista Giani Presidente - Casa Riformista.