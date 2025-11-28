Pierucci firma il ricorso contro gli accorpamenti

Lucca - Dalla provincia il provvedimento “ad adiuvandum” del ricorso presentato dalla Regione Toscana ma anche una serie di missive ai vertici del governo per dire “no” ai matrimoni forzati tra scuole

Come annunciato alla vigilia del Consiglio sugli accorpamenti scolastici, il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, ha firmato la costituzione in giudizio “ad adiuvandum” del ricorso presentato dalla Regione Toscana al Presidente della Repubblica. Il provvedimento contesta i dati applicati dal Ministero dell’istruzione per il dimensionamento, che in provincia di Lucca registra 4 dei 16 accorpamento previsti in Toscana.

“Siamo convinti che l’unico modo per scardinare questo discutibile sistema sia quello di ricorrere in giudizio” ha dichiarato il presidente Pierucci che ha dato mandato agli uffici di Palazzo Ducale di inviare sull’argomento una serie di lettere ai vertici del governo, ai capigruppo del Parlamento, alla Regione Toscana, nonché ai consiglieri regionali eletti in Provincia di Lucca e ai vertici dell’Ufficio scolastico regionale.