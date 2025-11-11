Regione, la nuova giunta (senza lucchesi) e le priorità del Giani-bis; stasera a Monitor Italia

Regione, la nuova giunta (senza lucchesi) e le priorità del Giani-bis; stasera a Monitor Italia

Agenda
Pubblicato il

Redazione

di Redazione

TOSCANA - La nuova squadra di governo del rieletto presidente della Regione Eugenio Giani e i principali punti del suo nuovo mandato saranno al centro del nuovo appuntamento con Monitor Italia, in onda questa sera su Noitv alle 21.30. In studio con Andrea Marcucci ci sarà Mario Puppa, confermato consigliere regionale nella fila del Partito Democratico.