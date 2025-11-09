Riccardo Pera è campione del mondo Endurance GT3

MOTORI - Riccardo Pera ce l'ha fatta. E' il primo lucchese campione del mondo su quattro ruote e c'è riuscito nel mondiale Endurance categoria LMGT3 alla guida della della Porsche 911 #92 del team Manthey assieme ai compagni di squadra l'americano Ryan Hardwick e l'austriaco Richard Lietz. Decisivo il quarto posto alla "8 Ore del Bahrain" dove Pera & C. hanno respinto l'assalto finale della Ferrari.

Il Bahrain, dove è piena estate con oltre 30 gradi, è l’atto conclusivo di un mondiale che Pera ha vissuto da protagonista. Come dimenticare le vittorie di Imola e alla 24 Ore di Le Mans ? Ma i punti di vantaggio sulla Ferrari di Heriau-Rovera-Mann sono solo 11, pochi anzi nulla ove si consideri che qui il coefficiente è di 1,5. La zavorra discutibile, ma tale è, di essere primi in classifica e qualifiche tutt’altro che esaltanti paiono complicare tutto. Non a caso le due Porsche ufficiali partono addirittura in ultima fila. Ma la gara è un’altra cosa: i tre piloti, col solito velocissimo Riccardo Pera, e tutto lo staff a cominciare dal gran lavoro degli ingegneri, permettono una sorta di miracolo. Prima Hardwick porta la 92 celeste fino al settimo posto e poi Pera completa la clamorosa rimonta risalendo fino al secondo posto. La Ferrari e anche la Corvette sono dietro e allora a Lietz non rimane che gestire chiudendo in quarta posizione. Pera è campione del mondo e corona una stagione ma più in generale una crescita costante che lo ha portato ai vertici della specialità. Può scatenarsi la festa per il team e per il 26enne di Marlia che nel 2026 sarà impegnato nel mondiale ma anche nel campionato americano e asiatico e seguito in Bahrain da familiari ed amici. Appena il tempo però di rientrare a Lucca e subito la partenza per la Florida in vista della 24 ore di Daytona che si disputerà a gennaio. Si, Riccardo Pera è diventato grande.