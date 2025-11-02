Santangelo campione italiano 10 km Allievi, Isotta è d’argento

ATLETICA - Soddisfazioni dalla categoria Allievi. Nel settore maschile Alessandro Santangelo della Virtus Lucca vince in scioltezza sui 10 chilometri prendendo subito il largo e imponendosi con il buon tempo di 30'27". Il 17enne di Santa Croce sull'Arno ha subito scavato il vuoto con gli altri atleti in gara ribadendo una netta superiorità.

In campo femminile medaglia d’argento e titolo di vice campionessa italiana su strada di Isotta Paiotti (Atletica Pietrasanta Versilia) nella gara sulla distanza dei 6 chilometri vinta dalla piemontese Alice Rosa Brusin (Atletica Pinerolo). Terza Viola Fasano della Toscana Empoli.

Saranno il burundiano Luis Intunzinzi , il titolato Francesco Guerra , il ritrovato Francesco Da Vià e i rientranti Lorenzo Brunier e Nicolò Bedini oltre a Michele Fontana e Alessio Terrasi a cercare di portare il team biancoverde al settimo podio tricolore consecutivo. Titolo che dovrebbe andare al solito Casone Noceto. La gara scatterà davanti al suggestivo Castello dell’Imperatore alle 15,45 con gli atleti distribuiti in tre griglie a seconda del tempo di accredito.