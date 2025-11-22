Sedici supermercati Unicoop Etruria passano ad Unicoop Firenze

Cronaca
TOSCANA - Quello di Pietrasanta è stato il primo punto vendita di Unicoop Etruria a passare alla Unicoop Firenze. Ne seguiranno altri, nelle prossime settimane, in provincia di Lucca: Lido di Camaiore, Seravezza, Viareggio, Tonfano, Fornoli e Pieve Fosciana.

E Avenza in provincia di Massa Carrara, oltre ad altri 8 supermercati nella zona di Livorno.

Un’operazione che mira a difendere e a rafforzare il modello dell’economia cooperativa sul nostro territorio.

Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, spiega cosa comporterà il cambiamento per soci e clienti.

Il passaggio comporterà un importante lavoro sul territorio per Unicoop, sia di apprendimento ma anche di promozione

 

 

 