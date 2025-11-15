Slow Beans, i legumi d’Italia e d’Europa in mostra al Mercato di Marlia

CAPANNORI - Fino a domani, domenica 16 novembre, il Mercato di Marlia accoglie Slow Beans, l’evento nato per far incontrare i produttori e diffondere la cultura alimentare dei legumi. Tra i protagonisti ci sono il fagiolo Rosso di Lucca, il cece Nero della Murgia Carsica, la piattella canavesana di Cortereggio dal Piemonte: tutti Presìdi Slow Food italiani presenti che si possono degustare alla mostra mercato.

Ai produttori italiani si aggiunge una delegazione proveniente da 12 Paesi europei. Una volta considerati alimento relegato alla cucina povera, i legumi oggi sono diventati ingredienti essenziali per un’alimentazione buona e salutare. E far conoscere è lo scopo di questa manifestazione.

Slow Beans gode dell’appoggio del Comune di Capannori che ha organizzato diverse iniziative collaterali sul territorio coinvolgendo anche gli studenti, autori di una mostra visitabile al Mercato di Marlia.