Troppo Palermo per gli azzurri, Carrarese sconfitta 5 a 0 al Barbera

Carrara - Trasferta da dimenticare per i ragazzi di Mr Calabro che non sono riusciti a contenere l'esuberanza dei siciliani

È una sconfitta pesante quella che la Carrarese riporta dalla Sicilia. Nella 14ª giornata di Serie B gli Azzurri cedono 5-0 contro un Palermo estroso e cinico. Nonostante l’impegno, la squadra di Calabro non riesce a contenere l’offensiva rosanero in una giornata storta per i gialloazzurri. Il Palermo impone subito ritmo e aggressività. Al 7′ Bani ha la prima occasione, ma Bleve risponde con un intervento provvidenziale. Il gol che sblocca l’incontro arriva al 24′: Segre trova spazio dal limite e con un destro potente firma l’1-0. La Carrarese prova a reagire, ma al 44′ arriva il raddoppio: cross teso di Segre e Palumbo di testa sigla il 2-0 che manda le squadre al riposo. La ripresa si apre nel peggiore dei modi. Al 48′ Bleve respinge il tiro di Pierozzi, ma Pohjanpalo ribadisce in rete per il 3-0. Il Palermo continua a spingere e al 64′ Pierozzi conclude alto una buona azione, con la difesa azzurra costretta agli straordinari. All’80′ un contatto tra Calabrese e Vasic porta al rigore: Pohjanpalo realizza e firma il 4-0. L’unica vera occasione della Carrarese arriva all’86’ con un colpo di testa di Finotto che termina fuori. Due minuti dopo i rosanero chiudono i conti: assist di Pierozzi e Pohjanpalo completa la tripletta con un tiro che passa tra le gambe di Bleve. Finisce 5-0. Una sconfitta che brucia, ma la Carrarese deve guardare avanti e cercare un pronto riscatto.