Una statua per Altero Matteoli a Vagli Sotto

LUCCA - Sarà inaugurata il 29 novembre in memoria dell'ex ministro tragicamente scomparso 8 anni fa. Seguirà un convegno a Castelnuovo dal titolo "Altero Matteoli e la sua Garfagnana". Il programma è stato presentato a Lucca

Presto Altero Matteoli avrà una statua in provincia di Lucca, per la precisione a Vagli Sotto. Originario di Cecina, l’ex ministro in due governi Berlusconi, scomparso in un incidente stradale 8 anni fa, fu sempre molto legato alla lucchesia e alla Garfagnana. L’inaugurazione della statua in marmo, avverrà il 29 novembre alle 11 del mattino, e la giornata proseguirà a Castelnuovo, al Teatro Alfieri, con il convegno “Altero Matteoli e la sua Garfagnana”, alla presenza di vari politici di livello nazionale e dei sindaci di Lucca, Mario Pardini, e di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, che fu con lui – anche se su schieramenti diametralmente opposti – collega di consiglio comunale nei primi anni Ottanta

Sarà presente anche il figlio dell’ex ministro, Federico, vicepresidente dell’associazione “Altero Matteoli per la Libertà e il Bene Comune”.

Alle elezioni politiche del 2001 Matteoli vinse il collegio uninominale (Lucca, Massarosa e Pescaglia) e nominato dal presidente Berlusconi come Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio decise di aprire la sua segreteria politica nella città di Lucca con l’obiettivo di creare un collegamento diretto tra il territorio e il governo nazionale. Questo legame profondo con il territorio lucchese è testimoniato anche dai numerosi interventi significativi portati avanti durante la sua importante attività politico istituzionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, della viabilità e della tutela e messa in sicurezza del territorio. Una caratteristica che ha sempre contraddistinto la figura di Matteoli è stata quella di aver sempre operato nell’interesse delle comunità locali. Nel corso degli anni si ricordano – tra i molti – interventi quello dell’anno 2006 relativo al cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, pari a circa 10 milioni di euro, destinati alla riorganizzazione e all’adeguamento dei sistemi fognari nei comprensori civili di Lucca. Come Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteoli ha inoltre assicurato importanti finanziamenti

per la realizzazione di nuove opere nel territorio lucchese, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e rafforzare la rete infrastrutturale. Nel 2011 firmò l’Integrazione all’Atto Aggiuntivo dell’Intesa Generale Quadro sulla SS 12 dell’Abetone e del Brennero, avviata nel gennaio 201

⸻⸻

PROGRAMMA 29 NOVEMBRE

La giornata avrà inizio a Vagli Sotto, Comune che conferì a Matteoli la cittadinanza onoraria.



Ore 11 – Vagli Sotto

Inaugurazione della statua di marmo dedicata ad Altero Matteoli alla presenza di:

Maurizio Gasparri, Presidente del gruppo dei senatori di Forza Italia

Mario Puglia, Sindaco di Vagli Sotto

Paolo D’Attilio, ex Prefetto della Provincia di Livorno

Federico Matteoli, Vicepresidente dell’Associazione “Altero Matteoli per la Libertà e il Bene

comune”

Riccardo Zucconi Deputato FDI Segretario Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati

⸻⸻⸻

Ore 15.30 – Teatro Alfieri, Castelnuovo di Garfagnana INGRESSO LIBERO

Convegno: “Altero Matteoli e la sua Garfagnana”

Dopo i saluti istituzionali di:

Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica (video messaggio)

Andrea Tagliasacchi, Sindaco di Castelnuovo di Garfagnana

Mario Pardini Sindaco di Lucca

Andrea Marcucci, Presidente dell’assemblea Nazionale Partito Liberal Democratico (video

messaggio)

Emilio Brogi, Presidente dell’Associazione “Altero Matteoli per la Libertà e il Bene comune”

interverranno:

Deborah Bergamini, Vicesegretario nazionale di Forza Italia

Vittorio Fantozzi Consigliere regionale FDI, Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana

Jacopo Maria Ferri, Sindaco di Pontremoli e Consigliere regionale FI, Segretario-Questore

dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana

Stefano Maullu, Deputato e componente dell’Associazione Altero Matteoli

Federico Matteoli Vicepresidente Associazione Altero Matteoli

Riccardo Migliori, già presidente dell’Assemblea OSCE



Modera l’incontro Francesco Meucci, capo servizio della Redazione di Lucca QN- La Nazione.