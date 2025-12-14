A Vagli Sotto la commemorazione del parà russo ucciso dall’Isis

GARFAGNANA - Anche quest'anno il Comune di Vagli Sotto ha promosso una cerimonia alla statua di Aleksandr Prochorenko passato alla storia per il suo gesto eroico a Palmira nel Marzo del 2016 nella guerra contro l’Isis.

La Russia ricorda gli eroi della patria il 9 dicembre; per il popolo russo è una data molto importante, come per noi Italiani il 4 Novembre. Così, a pochi giorni da quella ricorrenza, la commemorazione é stata ripetuta anche a Vagli Sotto dove nei pressi del ponte a funi sospese è presente una statua che ricorda Aleksandr Prochorenko passato alla storia per il suo gesto eroico a Palmira nel Marzo del 2016 in guerra contro l’Isis.

Il sacrificio del giovane parà russo non passò inosservato al sindaco di vagli Mario Puglia che nel 2017 ad un anno di distanza dalla sua morte, decise di ricordarlo con una statua.

A Vagli è stato ricordato con tutti gli onori: inno italiano e quello russo, poi l’alza bandiere e il saluto del sindaco Mario Puglia che ha ricordato il legame di fraterna amicizia del suo territorio con il popolo russo.

Alla manifestazione erano presenti anche amministratori provenienti da altri comuni e associazioni combattentistiche tra cui anche i “Paracadutisti Moldavi”.

Per conto della Federazione russa, oltre a tanti giovani studenti, il ministro dell’Ambasciata della federazione russa a Roma che ha ringraziato il Comune di Vagli per l’attenzione:

Dopo la deposizione di una corona di allora in tanti hanno voluto lasciare un fiore ai piedi della statua. Al termine la Federazione russa ha donato una medaglia al sindaco Mario Puglia in segno di amicizia e fratellanza