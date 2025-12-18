Al Forte un nuovo centro diurno per anziani entro l’estate 2027

FORTE DEI MARMI - La struttura, intitolata a Rodolfo Barberi, che donò al Comune il terreno su cui sorgerà, sarà realizzata con un investimento da 2 milioni e 250mila euro entro l'estate 2027, con i lavori dovrebbero partire entro l'estate 2026. Al suo interno troveranno posto fino a 20 anziani non autosufficienti al giorno.

Un nuovo centro diurno per anziani non autosufficienti che sorgerà sul terreno di Via Francesco Carrara donato nel 1964 da Rodolfo Barberi al Comune di Forte dei Marmi proprio per realizzare una struttura di questo genere. È questo il progetto dal costo complessivo di 2 milioni e 250mila euro provenienti dal PNRR presentato nel municipio fortemarmino, che porterà a realizzare entro l’estate 2027 una nuova struttura con spazio per un massimo di 20 ospiti, tra cui potranno trovare posto anche persone affette da demenza senile o Alzheimer. Un’iniziativa pensata per rispondere ai bisogni di una comunità che continua ad invecchiare.

Oltre che all’invecchiamento della popolazione però, il nuovo centro an ziani guarda anche ad una sempre maggiore diffusione dei presidi socio sanitari sul territorio, progetto che dovrebbe subire uno scatto in avanti già nel 2026.

Per mantenere in funzione la struttura, già progettata per poter essere successivamente ampliata aggiungendovi un piano sopraelevato, sarà necessario un investimento annuo di circa 350mila euro, che verranno coperti per metà dalla Usl Toscana Nord Ovest, mentre il restante 50% dei costi sarà coperto dal Comune, dalle famiglie degli ospiti e dalle associazioni che collaboreranno.