Altopascio, il lago di Sibolla diventa patrimonio pubblico

ALTOPASCIO - Acquistati anche altri terreni circostanti: la Riserva naturale diventa interamente patrimonio pubblico.

La Riserva naturale del Lago di Sibolla diventa un bene comune: 54.730 metri quadrati, per una spesa totale di 40.500 euro. È ufficiale l’ultimo passo dell’amministrazione D’Ambrosio per rendere l’area naturalistica di 60 ettari un patrimonio pubblico. Un passaggio che ha visto l’acquisizione delle aree private connesse o appartenenti alla zona della riserva, con l’acquisto anche del lago stesso.

Rientrante nel progetto “Sibolla di tutti”, che ha l’obiettivo di ripristinare e valorizzare la biodiversità della Riserva per la tutela degli habitat naturali e per il rafforzamento della gestione pubblica, il piano ha un valore complessivo di quasi 115mila euro, di cui 50mila euro provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

“Un passo decisivo” lo descrive la sindaca di Altopascio Sara d’Ambrosio. “Il Sibolla – prosegue la prima cittadina – è un luogo identitario, soprattutto da quando ne abbiamo assunto la gestione insieme alla Regione Toscana”.

Posto all’interno della Piana di Lucca, la Riserva Naturale del Lago di Sibolla è un piccolo scrigno di biodiversità, al cui interno si trovano importanti specie animali e vegetali.

“Questa acquisizione – aggiunge invece Daniel Toci, assessore all’ambiente e vicesindaco – rientra in un percorso più ampio, per riportare nel patrimonio pubblico aree di alto valore ambientale”. “Le aree naturali – prosegue Toci – devono essere pubbliche”.