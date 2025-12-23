Bianca Arianna Benedetti è medaglia di bronzo al volteggio

GINNASTICA ARTISTICA - Bianca Arianna Benedetti, 20 anni di loc. La Cappella sulla via per Camaiore, atleta della Ginnastica Artistica Lucca la dura disciplina ormai da quasi un decennio e proprio in questi giorni ha coronato lunghi anni di lavoro e sacrifici con una splendida medaglia di bronzo conquistata nel Volteggio a Padova in occasione dei campionati individuali Gold Senior 2.

E quando parliamo di sacrifici non ci riferiamo soltanto ai duri allenamenti che comporta la ginnastica artistica ma anche al fatto che mancando Lucca di strutture adeguate per una ginnasta del suo livello da anni è in prestito al Giglio Montevarchi, unica società toscana di serie A, più volte la settimana deve sciropparsi tale trasferta (125 chilometri) per allenarsi. Non facile per lei e anche per chi la segue. Ma tant’è. Tornando alla gara in terra patavina Bianca ha disputato un’ottima qualificazione al volteggio qualificandosi per la finale dove poi ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo. Si è classificata al nono posto invece nel concorso generale che prevedeva anche le prove al corpo libero, trave e parallele. E va detto che Bianca non aveva forse una condizione al top visti alcuni problemi fisici affrontati negli ultimi mesi. Insomma, un bel viatico e una gran bella soddisfazione anche per la sua allenatrice Antonella Giusti che la segue da sempre, fin da quando era solo una bambina.