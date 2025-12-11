Cinque artisti e la forza del rhythm’n’blues: sold out “The Black Blues Brothers”

LUCCA - Grande spettacolo al Teatro del Giglio per il concerto offerto da BPER Banca e dalla Fondazione Banca del Monte.

Acrobazie e piramidi umane; gag, musica, tanta ironia. Il tutto di fronte a un Teatro del Giglio di Lucca sold out per l’occasione. Grande successo per lo spettacolo The Black Blues Brothers, il concerto offerto da BPER Banca e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, che ha visto protagonisti sul palcoscenico lucchese l’abilità di cinque performer, unita alla forza travolgente del rhythm’n’blues. Ogni oggetto scenico è diventato uno strumento valido per compiere acrobazie e coinvolgere il pubblico presente. Oltre ai vertici del teatro lucchese, presenti anche l’assessore alla cultura di Lucca Mia Pisano, il direttore regionale Lazio Toscana Umbria di BPER Banca, Simone Maci e il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Andrea Palestini

Nato dalla fantasia di Alexander Sunny (già produttore di spettacoli di successo e curatore di speciali TV sul Cirque du Soleil), The Black Blues Brothers si è affermato come un must dell’intrattenimento dal vivo internazionale, con oltre mille date e più di 650mila spettacoli, e ottenendo numerosi sold out, tra i quali adesso c’è anche quello del Teatro del Giglio di Lucca.

Così interviene Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro del Giglio: «Anche quest’anno, grazie a BPER Banca e alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, il Giglio ha potuto offrire, nel periodo natalizio, uno spettacolo di intrattenimento alla cittadinanza. Siamo molto contenti del risultato raggiunto, che ha visto il teatro pieno e l’alto gradimento del pubblico, e siamo altresì felici di questa proficua collaborazione che potrà rinnovarsi anche in futuro.»

“Per il terzo anno consecutivo, come BPER Banca, abbiamo avuto il piacere di fare questo regalo alla città – sono le parole di Simone Maci, direttore regionale Lazio Toscana Umbria di BPER Banca -. Il pubblico ha molto apprezzato questo appuntamento nel solco del rapporto da sempre stretto con il territorio e con le persone. La grande partecipazione anche a questa edizione testimonia la bontà delle iniziative fatte in favore dei Lucchesi. Voglio ringraziare il Comune di Lucca, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, il Teatro del Giglio e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo appuntamento.”

“Anche quest’anno – ha aggiunto Andrea Palestini, presidente della FBML – la Fondazione Banca del Monte di Lucca è stata lieta di rinnovare con successo la collaborazione tra il Teatro del Giglio Giacomo Puccini e BPER Banca, offrendo al pubblico Lucca uno spettacolo originale e divertente, che è stato l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale. Ma non dimentichiamo che la nostra Fondazione è vicina ai lucchesi per tutto l’anno.”