Dal Principe di Piemonte “sfornati” 720 pasti stellati per le famiglie in difficoltà

Solidarietà
Pubblicato il

Massimo Mazzolini

di Massimo Mazzolini

Viareggio - Torna per il settimo anno il natale solidale dell'hotel 5 stelle, realizzato grazie alla collaborazione con lo chef Giuseppe Mancino.

Un pranzo di Natale ‘stellato’ e’ stato garantito anche quest’anno dal Gruppo Nesti, proprietario del Grand hotel Principe di Piemonte – struttura 5 stelle lusso di Viareggio – alle famiglie in difficoltà della Versilia. La settima edizione di un’iniziativa decisamente lusinghiera e unica: sono stati preparati 720 pacchi confezionati dall’executive chef due stelle Michelin, Giuseppe Mancino e da parte della sua brigata, che ha cucinato per una settimana per dedicarsi in modo specifico al progetto che non si e’ interrotto neppure nel periodo critico del lockdown. I numeri purtroppo evidenziano una crescente difficoltà: lo scorso anno i pacchi sono stati 650 e quando l’iniziativa di solidarietà e’ partita se ne contavano 400: i residenti di Viareggio rappresentano la metà dei beneficiari con oltre 450 consegne assieme a Camaiore, seguiti dai 200 di Pietrasanta e i quasi 100 di Forte dei Marmi e Alta Versilia.
A coordinare la logistica e’ stato Carlo Ambrosini referente Caritas mentre il trasporto dei pasti nei punti di distribuzione e’ stato effettuato dalla Croce Verde di Viareggio e dalla Misericordia di Lido mentre l’associazione Azzurra ha provveduto per il territorio di Pietrasanta. ‘’I nuovi poveri sono i padri separati – racconta Ambrosini – spesso con un lavoro solido ma costretti a vivere in auto per un mutuo da sostenere e alimenti da garantire alla famiglia.