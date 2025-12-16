Domenica 18 gennaio torna il classico cross sotto le Mura

Atletica
Guido Casotti

ATLETICA - La stagione dell'atletica, in particolare della corsa campestre, si aprirà all'alba del 2026 proprio a Lucca con il classico cross sotto gli spalti delle mura urbane. Stavolta la competizione sarà valida come prova unica dei campionati regionali a squadre riservati alle categorie Allievi, Juniores e Assoluti maschili e femminili.

La Virtus può ambire a guadagnare in diverse categorie la qualificazione alle finali nazionali che si svolgeranno a Selinunte (Trapani) in Sicilia a fine febbraio.

 