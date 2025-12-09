I Centri Diurni portano gli “Elfi” a passeggio sulla Mura di Lucca

LUCCA - Promuovere la socialità, il benessere e i corretti stili di vita. Questi gli obiettivo della Camminata degli Elfi, promossa sulle Mura di Lucca dal Centro diurno San Marco e dal Centro attività diurne La Bricola della Piana di Lucca, con il supporto di importanti realtà associative locali come F.A.S.M., Anffas Lucca, Angsa Toscana, Archimede, e Alap.

L’appuntamento, a carattere inclusivo, è stato pensato per favorire l’integrazione sociale spontanea e la salute fisica e mentale attraverso la camminata.