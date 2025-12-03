Italia-Francia Marittimo 2021-2027, ecco a cosa servono i finanziamenti europei

Massa - A Massa il convegno organizzato da Regione Toscana e dedicato all'importante programma transfrontaliero che permette di finanziare progetti ad ampio raggio, dagli interventi nel porto alla scuola

Unire le forze per un Alto Tirreno più verde e competitivo. È questo l’impegno centrale del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

​L’Evento Annuale, organizzato dalla Regione Toscana, è una tappa cruciale nel cammino che vede l’Italia e la Francia collaborare per un futuro comune. Il programma, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, punta a un solo obiettivo: costruire un’area competitiva, sostenibile e all’avanguardia nel Mediterraneo.

​L’alleanza coinvolge direttamente cinque regioni chiave: le italiane Toscana, Liguria e Sardegna, insieme alle partner francesi Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur e la Cullettività di Corsica.