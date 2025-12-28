Irpef, Porcari abbassa le aliquote per i redditi più fragili

PORCARI - Accordo con i sindacati sul bilancio 2026: progressività rafforzata, welfare in crescita e tariffe scolastiche ferme

L’accordo sottoscritto tra il Comune di Porcari e le organizzazioni sindacali che accompagna il bilancio di previsione 2026 chiarisce con nettezza l’impostazione scelta dall’amministrazione: difesa del welfare, rafforzamento della progressività fiscale e una presa di posizione esplicita a favore delle fasce più fragili della comunità.

“La risposta che abbiamo scelto di dare – spiega l’assessora al bilancio Roberta Menchetti – non è il ridimensionamento dei servizi, ma una loro rimodulazione più equa, accompagnata da un investimento complessivo nel welfare, che cresce rispetto agli anni precedenti”. Per la prima volta il bilancio di previsione è arrivato in consiglio comunale nel mese di dicembre, ampliando in modo significativo la capacità di programmazione dell’ente. “Negli ultimi anni – sottolinea Menchetti – lo Stato ha progressivamente scaricato sui Comuni responsabilità sempre maggiori, senza garantire risorse adeguate. In questo contesto anticipare il bilancio si fa atto politico: significa smettere di rincorrere emergenze create altrove e provare a governare davvero i processi. I Comuni restano il primo presidio sociale, ma non possono farlo da soli. Questo accordo dimostra che, nonostante tutto, possiamo ancora difendere il welfare e programmare, ma serve un cambio di rotta nazionale”.

Sul fronte fiscale, l’intesa conferma una linea di stabilità sull’Imu e ribadisce la copertura integrale del costo del servizio rifiuti attraverso la Tari, ma introduce una scelta politica precisa sull’addizionale comunale Irpef. “Sull’Irpef – dice Menchetti – abbiamo fatto una scelta molto chiara: di fatto abbiamo abbassato le aliquote per le fasce più fragili. Tagliare le tasse a chi ha meno non è affatto scontato, soprattutto in una fase in cui ai Comuni vengono chiesti sempre più servizi con sempre meno risorse. Se si confrontano le fasce, è evidente che abbiamo schiacciato quella più alta su quella più bassa, rafforzando la progressività e alleggerendo il peso fiscale sui redditi medio-bassi. È una decisione che parla di equità e di priorità”. Parallelamente, sulle tariffe Tari vengono rafforzate riduzioni ed esenzioni per i nuclei con redditi più bassi.

Il cuore politico dell’accordo resta il welfare. “Le risorse destinate alle politiche sociali – spiega l’assessora al sociale Eleonora Lamandini – aumentano anche per il 2026 e vengono indirizzate al mantenimento e al potenziamento di servizi considerati essenziali: assistenza domiciliare per anziani e minori, contributi per spese sanitarie e medicinali, sostegno alimentare, centri diurni, progetti di inclusione e di contrasto alla marginalità. Centrale è anche l’impegno a reinvestire una quota rilevante delle somme recuperate dalla lotta all’evasione fiscale proprio nelle politiche sociali, trasformando il recupero di legalità in redistribuzione concreta”.

Un’attenzione particolare è riservata anche a scuola e servizi educativi. L’accordo conferma tariffe del trasporto scolastico articolate per fasce di reddito e introduce dal 2026 le tariffe del servizio di pre-scuola, ma ribadisce soprattutto la volontà di non scaricare sulle famiglie l’aumento dei costi sostenuti dall’ente. “Abbiamo scelto di mantenere invariate le tariffe di mensa e trasporto – sottolinea l’assessora alla scuola Madalina Golea – nonostante l’adeguamento Istat annuale dei costi per il Comune. È una scelta di equità e di responsabilità: la scuola deve restare accessibile a tutte e tutti, senza che l’aumento delle spese diventi un ulteriore ostacolo per le famiglie”.