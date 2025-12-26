Paolini e Gabbani in finale per “Il personaggio toscano dell’anno”

TOSCANA - Entra nella seconda fase il concorso di fine anno per i lettori di intoscana.it, per votare c’è tempo fino alle 12 di martedì 30 dicembre.

Entra nella seconda fase il concorso Il personaggio toscano dell’anno. Tra i 5 finalisti rimasti in gara c’è anche la tennista di Bagni di Lucca, Jasmine Paolini.

Il 2025 ha visto emergere in Toscana diverse personalità che si sono distinte in vari campi, queste figure hanno rappresentato l’eccellenza toscana in diversi ambiti, (cultura, musica, enogastronomia, sport, sociale, cinema, ristorazione, innovazione, agricoltura, televisione) contribuendo a promuovere la cultura e i valori della regione sia a livello nazionale che internazionale. Nella prima eliminatoria con 16 concorrenti sono arrivati oltre 2000 voti, quasi mille voti più dell’anno scorso. Per votare c’è tempo fino alle 12 di martedì 30 dicembre, poi sarà annunciato il vincitore o la vincitrice.

La sfida finale è tra Jasmine Paolini, Jovanotti, Lucio Corsi, Francesco Gabbani e Paolo Ruffini.

Clicca qui per votare.