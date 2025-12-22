La ginnastica toscana incorona la Raffaello Motto Viareggio

GINNASTICA RITMICA - La Raffaello Motto si è presa la scena nella prima edizione di “Cuore Toscano”, il galà organizzato dal Comitato regionale della Federazione Ginnastica d’Italia per celebrare i significativi risultati raggiunti nel 2025 e mettere in risalto la crescita del movimento. Una festa che ha riunito società, ginnaste e ginnasti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e famiglie.

L’evento, che si è tenuto al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo, è stato caratterizzato dalle esibizioni delle giovani ginnaste e dalla consegna dei riconoscimenti. La società viareggina è stata premiata per la conquista di quattro titoli nazionali a squadre: Serie A1 (lo scudetto della ginnastica ritmica), Allieve Gold 1 e 2, Insieme Allieve, oltre al secondo posto nella categoria Open. Un riconoscimento speciale è stato assegnato a Melissa Musacci, per le cinque medaglie conquistate al Comegym, la manifestazione giovanile di ginnastica riservata ai Paesi del Mediterraneo.