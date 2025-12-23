La passerella di Pontecosi verso la riqualificazione: è chiusa dal novembre 2023

PIEVE FOSCIANA - Circa 2,5 milioni di euro investiti per ripristinare e migliorare la storica passerella che collega il paese alla sponda Castelnovese

Circa 2,5 milioni di euro verranno investiti per ripristinare e migliorare la storica passerella che collega il paese di Pontecosi alla sponda Castelnovese attraversando il Serchio; collegamento chiuso ormai dal novembre del 2023.

Con l’ordinanza firmata il 4 dicembre scorso dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, nella sua veste di Commissario straordinario per l’emergenza, ora si procederà nel modo migliore possibile per ridare vita e sviluppo a questa comunità.

Pontecosi fino a qualche anno fa era una splendida cartolina della Garfagnana; ma da alcuni anni, causa la mancata pulizia del lago che ora non c’è più, ha perso il suo tradizionale splendore. In questo momento però Enel sta mettendo in sicurezza la parte alta del bacino e l’intervento al ponte potrà dare, si spera, nuova vita a tutto il paese: