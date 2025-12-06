La R.M. compie cinquant’anni: dai rottami ferrosi ad azienda leader dell’economia circolare

PORCARI - Festa grande per l'anniversario della società della famiglia Fornaciari, punto di riferimento in Toscana per il trattamento e il recupero di materiali destinati a una nuova vita industriale

Mezzo secolo di crescita, innovazione tecnologica e sviluppo sotto il segno del riciclo e del riuso. Nata come realtà specializzata in rottami ferrosi e metallici, la R.M. di via Ciarpi 91 a Porcari è oggi considerata una delle imprese di riferimento in Toscana per il trattamento e il recupero di materiali destinati a una nuova vita industriale.​ In occasione dei suoi primi 50 anni, l’azienda della famiglia Fornaciari ha ricevuto un attestato al merito dal Comune di Porcari e una targa commemorativa da Confindustria.

Nel corso degli anni, l’azienda ha ampliato i servizi, affiancando al recupero dei rottami metallici anche la gestione di diverse tipologie di rifiuti recuperabili – compresi quelli elettronici – con impianti e macchinari di ultima generazione che consentono di ridurre gli impatti ambientali e aumentare le percentuali di riciclo. Chi l’avrebbe detto, quando Angelo Fornaciari iniziò l’attività con un carretto trainato da un cavallo, che poi la R.M, fondata nel 1975, sarebbe diventata sempre più strategica nell’economia circolare del nuovo millennio.